В санкционных список включили Виталия Андреева, Ким Ын Суна и компании Korea Sinjin Trading Corporation и Shenyang Geumpungri Network Technology

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты включили в санкционные списки двух граждан и две компании из России, Китая и КНДР, причастных, по версии Вашингтона, к мошеннической схеме в сфере информационных технологий, организованной правительством КНДР. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как следует из документа, под санкции подпали россиянин Виталий Сергеевич Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также базирующиеся в Пхеньяне и Шэньяне (Китай) компании Korea Sinjin Trading Corporation и Shenyang Geumpungri Network Technology.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции [в отношении указанных лиц] <...> за их роль в мошеннической схеме с участием специалистов в области информационных технологий (ИТ), организованной правительством КНДР", - говорится в заявлении Минфина.

"Северокорейский режим продолжает атаковать американские компании с помощью мошеннических схем с участием его зарубежных IT-специалистов, которые крадут данные и требуют выкуп", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли, его слова приводятся в документе. "Под руководством президента [США Дональда] Трампа Министерство финансов привержено защите американцев от этих схем и привлечению виновных к ответственности", - указал он.