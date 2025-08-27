Армия не может стать современной, когда во главе "генералы пенсионного возраста, а в боевых подразделениях - "наоблавленные мобилизованные предпенсионного возраста", отметила политик

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны были начать мобилизацию 18-летних мужчин в начале боевых действий. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя разрешение юношам 18-22 лет выезжать за границу.

"Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию", - написала она в своем Telegam-канале. Теперь, по мнению Безуглой, вооруженные силы "не могут стать системно современными, когда во главе генералы пенсионного возраста, а в боевых подразделениях - наоблавленные мобилизованные предпенсионного возраста, когда в бегах сотни тысяч безнаказанных мобилизованных".

Ранее правительство Украины обнародовало постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу.

Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.