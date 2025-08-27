Украина проведет в США переговоры по гарантиям безопасности 29 августа

В Нью-Йорке пройдут встречи с командой американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

"Завтра - встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента [США Дональда] Трампа, - сказал он. - Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в США едут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом.

Ранее Уиткофф в интервью телеканалу Fox News анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины.