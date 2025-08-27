Sham TV: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

О последствиях авианалета сведений не приводится

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, сообщил телеканал Sham TV. По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.

Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.

26 августа израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде столицы Харджала, погибли шестеро военнослужащих.