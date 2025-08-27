Канцлер Германии отметил, что республика географически и исторически является частью Европы

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что двери в Евросоюз для Молдавии открыты.

"Двери в Европейский союз открыты", - заявил Мерц в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. "Мы искренне рады приветствовать вас в Европейском союзе", - сказал канцлер, добавив, что Молдавия географически и исторически является частью Европы.

Ранее 27 августа Мерц, Макрон и Туск прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости, а также чтобы выразить поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября.

Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.