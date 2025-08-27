Эд Дейви подчеркнул, что вынужден отклонить приглашение короля Великобритании Карла III

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви бойкотирует банкет в честь государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре в знак несогласия с курсом Вашингтона в отношении сектора Газа.

"Бойкот государственного банкета - это не то, что я хотел когда-либо сделать. Но я полагаю, что это единственный способ отправить сигнал Дональду Трампу и [премьер-министру Великобритании] Киру Стармеру о том, что они не могут закрывать глаза в надежде, что ситуация разрешится сама собой", - написал он в газете The Guardian.

"Гуманитарный кризис в Газе должен быть остановлен. Голод должен быть прекращен. Заложники должны вернуться домой. Есть один человек, который более, чем кто-либо еще способен сделать это возможным. Дональд Трамп мог сделать все это сегодня, если бы захотел. У него больше возможностей, чем у кого-либо, наконец установить прекращение огня и направить Израиль и Палестину на путь к длительному миру на основе двухгосударственного решения. Но пока он решил не действовать таким образом. Вместо этого он оказал [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху полную поддержку", - указал Дейви.

Политик подчеркнул, что вынужден отклонить приглашение короля Великобритании Карла III посетить банкет. "Получить приглашение от короля - это огромная честь, и я серьезно отношусь к своему долгу перед нашим сувереном. Отказ от такого приглашения идет против всех моих инстинктов. Но долго и крепко обдумав это с [женой] Эмили и помолившись, я пришел к выводу, что в этот раз я должен отказать", - сказал Дейви. Он добавил, что также не согласен с Трампом по Украине и вопросу пошлин.

Трамп совершит исторический второй государственный визит в Соединенное Королевство с 17 по 19 сентября, в рамках которого будет принят Карлом III в Виндзорском замке. Он побывал с первым государственным визитом в Великобритании в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.