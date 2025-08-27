Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии считает, что "европейская политическая элита хочет избежать ответственности за свою ошибочную политику последних трех с половиной лет"

БУДАПЕШТ, 27 августа. /ТАСС/. Европейские политики являются сейчас самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине, поскольку они стремятся продлить вооруженный конфликт, чтобы избежать ответственности за свои неправильные предыдущие решения. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Будапеште на встрече с читателями журнала Mandiner.

"Думаю, что сегодня самым серьезным препятствием на пути к миру на Украине являются европейские политики. Они не заинтересованы в мире и практически ежедневно подливают масла в огонь", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось в социальных сетях.

Сийярто считает, что "европейская политическая элита хочет избежать ответственности за свою ошибочную политику последних трех с половиной лет" и поэтому поддерживает продолжение конфликта на Украине. "Пока длится война, они могут избегать политической ответственности. Как только война закончится, им придется отвечать", - пояснил министр.

По его словам, ответственность за свои решения придется нести и Владимиру Зеленскому. "Как только война закончится, президенту Украины придется ответить на вопрос о том, почему он не подписал стамбульское соглашение [с Россией] в апреле 2022 года, которое, с точки зрения Украины, безусловно, было не хуже того, на что он может рассчитывать спустя три с половиной года", - сказал Сийярто.

Весной 2022 года российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле и условились об урегулировании конфликта, но договоренности не вступили в силу из-за изменения позиции Киева и вмешательства лидеров стран Запада, в частности Великобритании. Принципы соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений.