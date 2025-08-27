МИД Армении: Ереван и Баку должны стать полноправными членами ШОС

Государства уже направили соответствующие заявки, отметил глава дипведомства Арарат Мирзоян

ЕРЕВАН, 27 августа, /ТАСС/. Армения и Азербайджан направили заявки на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и должны стать членами этой организации. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы представили заявку, Азербайджан представил заявку. И нас как международных партнеров пригласили на предстоящий саммит [в Тяньцзине], и мы примем участие. Мы полагаем, что мы и Азербайджан можем и должны стать членами этой организации", - сказал глава МИД Армении.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что глава армянского правительства Никол Пашинян 31 августа отправится в Китай для участия в саммите ШОС.

3 июля в МИД Армении заявили, что Ереван выразил желание стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. 16 июля Пашинян подтвердил, что Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию.