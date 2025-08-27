Американская компания предоставит ракетные технологии

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания Lockheed Martin планирует производить ракеты на новом заводе германского оборонного концерна Rheinmetall на севере Германии. Об этом сообщило издание WirtschaftsWoche со ссылкой на главу Lockheed Martin.

"Мы уже активно обсуждаем возможность дополнительного производства", - заявил изданию глава европейского подразделения Lockheed Martin Деннис Гёге. Производство будет осуществляться на расширяющемся предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе (федеральная земля Нижняя Саксония). Однако, по словам Гёге, окончательный список ракет еще не составлен. Lockheed Martin, как уточнил Гёге, активно обсуждает с Rheinmetall расширение производства, среди прочего, ракет ATACMS и ракет класса воздух - земля Hellfire, используемых на Украине. Вместе с тем американская корпорация ведет переговоры с концерном о собственном европейском производстве ракетных двигателей на заказ, указывает издание.

В апреле Lockheed Martin и Rheinmetall объявили о расширении сотрудничества за пределы соглашения о намерениях, подписанного в 2024 году. Американская компания предоставит ракетные технологии, а Rheinmetall займется производством и продажами в Европе. С этого года Rheinmetall уже производит компоненты фюзеляжа для истребителей F-35.

27 августа Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в населенном пункте Унтерлюс. Как пояснил глава компании Армин Паппергер, производство снарядов калибра 155 мм будет постепенно наращиваться и к 2027 году достигнет 350 тыс. в год. На церемонии также присутствовали министр обороны Германии Борис Писториус, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов. Украина тестирует новый бронетранспортер Lynx, который в будущем будет производиться там силами Rheinmetall. Акции Rheinmetall на фондовом рынке стоят дороже акций BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, а по капитализации среди западных оборонных компаний концерн уступает лишь Lockheed Martin.