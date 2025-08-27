Кличко призвал полицию оценить оскорбление своего заместителя назначенцем Зеленского

Глава Деснянской районной госадминистрации Максим Бахматов оттолкнул от трибуны замглавы мэрии Киева Анну Старостенко

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей и офис Владимира Зеленского дать оценку действиям главы Деснянской районной госадминистрации Максима Бахматова. Назначенный Зеленским чиновник раскритиковал и грубо оттолкнул от трибуны замглавы мэрии Киева Анну Старостенко.

Как можно увидеть в ролике, распространенном в украинских СМИ, Бахматов представлял ежеквартальный отчет о работе районной госадминистрации. Во время мероприятия чиновник начал обвинять замглавы Киевской государственной городской администрации (КГГА) в плохом исполнении обязанностей. Как сообщила сама Старостенко в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), когда она попросила слово, чтобы ответить на высказывания в ее адрес, Бахматов прибегнул к унижению ее достоинства и силой попытался вытолкать из зала, напоминая, что он является представителем Зеленского.

"Сегодняшнее нападение на замглавы КГГА и представительницу общины Анну Старостенко - проявление вседозволенности и противоправных действий так называемым "управленцем" Деснянского района", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он выразил надежду на то, что в офисе Зеленского "дадут оценку члену его команды, а правоохранители квалифицируют действия этого чиновника".

Конфликты между Кличко и украинскими властями, а в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти. Мэр столицы также заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям. Местные политологи связывают конфликты между Кличко и Зеленским с тем, что мэр украинской столицы мог бы стать потенциальным соперником Зеленского в случае проведения выборов, а также отмечают, что это часть общей картины давления властей на местное самоуправление, которое не поддается "прямому управлению" Зеленского, хотя имеет крупные бюджеты и немалое влияние.