В Ереване заявили, что в парафированном мире с Баку все положения взаимовыгодны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал странным решением возможную попытку нарушения соглашений с какой-либо стороны

Ереван, 27 августа. /ТАСС/. В парафированном мирном соглашении между Ереваном и Баку нет ни одного не взаимовыгодного положения. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"В парафированном мирном соглашении нет ни одного положения, которое было бы выгодно для одной стороны и не выгодно для другой <…> В этом тексте все от корки до корки взаимовыгодно, и было бы странно его нарушение со стороны кого-либо", - сказал Мирзоян.

Дипломат еще раз подчеркнул, что 8 августа парафированием соглашения в Вашингтоне было зафиксировано, что отныне между Арменией и Азербайджаном установлен мир. "Об этом я хочу сказать однозначно и непоколебимо", - отметил министр, добавив, что это важное соглашение и для Армении, и для Азербайджана, над которым необходимо продолжить работу.

По словам Мирзояна, это было зафиксировано не только Арменией, Азербайджаном и США, но и со стороны всех акторов международного сообщества. Он также не исключил, что подписание самого мирного соглашения и его ратификация по своему значению не превзойдут факт парафирования соглашения об установлении мира с Азербайджаном от 8 августа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".