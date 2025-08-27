Кроме того, Тегеран предпримет другие ответные действия, заявил замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади

ТЕГЕРАН, 27 августа. /ТАСС/. Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, если страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - запустят механизм, возобновляющий действие санкции ООН в отношении исламской республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Мы ясно дали понять европейским странам, что если они <...> инициируют запуск механизма snapback, то Иран, разумеется, сделает необходимые ответные шаги. Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено", - сказал чиновник в эфире иранского государственного телевидения.

Ранее США и страны "евротройки" договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Если переговоры не принесут результатов, "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана. Власти исламской республики пригрозили выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций. Западные страны смогут задействовать этот механизм уже 18 октября.

26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось также требование Великобритании, Германии и Франции, согласно которому Иран должен восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также возобновить дипломатические переговоры для достижения нового соглашения по иранской ядерной программе.

По итогам консультаций Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов. По данным агентства Associated Press, переговоры завершились безрезультатно, поэтому МАГАТЭ пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов США и Израиля.

"Евротройка" - это усеченный формат группы посредников, которые до 2015 года вели переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вторую половину международной "шестерки" на переговорах с Ираном представляли Россия, Китай и Соединенные Штаты.

СВПД был подписан 14 июля 2015 года. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Иран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.