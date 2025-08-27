Киев занял первое место среди стран-получателей оружия из Германии с долей в 64%

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму €8,15 млрд. Это следует из данных по экспорту вооружений за 2024 год, опубликованных Минэкономики ФРГ.

"В 2024 году было выдано индивидуальных лицензий на экспорт военной техники на сумму около €12,83 млрд", - отметили в министерстве. Как и в 2023 году, политика правительства ФРГ в области экспорта вооружений была направлена на поддержку Украины, добавили в ведомстве. "На Украину пришлось наибольшее количество индивидуальных лицензий, выданных за отчетный период, - €8,15 млрд. С долей в 64% от общего объема одобренного экспорта вооружений Украина занимает первое место среди стран - получателей", - констатировали в Минэкономики ФРГ.

В 2024 году 86% от общей стоимости всех выданных индивидуальных лицензий (€10,98 млрд) пришлось на страны ЕС, НАТО и "страны, эквивалентные НАТО" (Япония, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия), Республику Корея, Сингапур и Украину.

Правительство ФРГ принимает решение о выдаче лицензий на экспорт оружия в каждом конкретном случае, учитывая конкретную ситуацию, после тщательного изучения, учитывая соображения внешней политики и политики безопасности, а также национальные, европейские и международные правовые требования. При рассмотрении учитываются страна - получатель, тип военной техники и ее предполагаемое использование, резюмировали в министерстве.

25 августа вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль посетил Киев и обещал, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. По данным Минфина, Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности €50,5 млрд. При этом канцлер Фридрих Мерц на состоявшемся 23 августа партийном мероприятии Христианско-демократического союза в Нижней Саксонии утверждал, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Он выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов.