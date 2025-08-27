Экс-канцлер отметила, что многие женщины обладают значительным политическим опытом

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) считает возможным избрание женщины на пост президента Германии в 2027 году.

"Думаю, это правильно", - заявила Меркель на мероприятии, организованном газетой Augsburger Allgemeine. При этом она добавила, что "вполне могла бы представить себе такой сценарий". "Также странно, что нам снова приходится об этом говорить", - отметила экс-канцлер ФРГ. Многие женщины, как полагает Меркель, обладают значительным политическим опытом. Однако бывшая глава правительства ФРГ подчеркнула, что не хочет вмешиваться в решение, которое будет принято в 2027 году.

Меркель также прокомментировала тему миграции. Она вновь подтвердила свое популярное и противоречивое заявление: "Мы можем это сделать". Экс-канцлер ФРГ произнесла эти слова 31 августа 2015 года, после того как было объявлено, что в Германии ожидается прибытие 800 тыс. беженцев и что тысячи беженцев направляются из Венгрии в ФРГ. "Мы многого добились, но нам еще многое предстоит сделать", - признала Меркель. При этом она заметила, что существуют недостатки, которые нельзя упускать из виду. В то же время Меркель вновь однозначно осудила осуществляемый в настоящее время отказ в приеме беженцев на границе ФРГ.

24 августа канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, выступая на дне открытых дверей, организованном правительством ФРГ, заявил, что считает возможным избрание женщины на пост президента. Как писал журнал Der Spiegel, Мерц изучает возможность выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. По оценке издания, такой шаг, с одной стороны, лишал бы Германию важной позиции в ЕС, с другой - позволил бы христианским демократам войти в историю как партия, которая "подарила" бы стране первую женщину-канцлера (Ангела Меркель) и первую женщину-президента.

Второй и последний срок полномочий действующего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера истекает в марте 2027 года. Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером.