Вице-президент США добавил, что между Вашингтоном и Киевом есть множество точек соприкосновения, но иногда возникают разногласия

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал полезной для американцев перепалку с Владимиром Зеленским, произошедшую в феврале в Овальном кабинете Белого дома. Такую позицию он изложил 27 августа в интервью газете USA Today.

Комментируя скандал, произошедший на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским 28 февраля, Вэнс заявил, что "люди иногда расходятся во мнениях". "Хотел бы я того, чтобы в Овальном кабинете произошла ссора на публику? Необязательно", - отметил вице-президент США. При этом он подчеркнул, что "американцам было полезно увидеть это".

"Между США и Украиной есть множество точек соприкосновения", - продолжил Вэнс, добавив, что "иногда [между странами] возникают некоторые разногласия". При этом он изложил позицию, согласно которой в отношениях между США и Украиной его "всегда беспокоили не столько украинцы, сколько американская сторона, а конкретнее - демократическая администрация [предшественника Трампа] Джо Байдена". По словам Вэнса, во время пребывания Байдена на высшем государственном посту Зеленский получал от США миллиарды долларов, "не имея реальной цели, не [проводя] реальную дипломатию". Он отметил, что у Байдена "не было плана по завершению конфликта". По словам Вэнса, Украина превратилась в "бездонную яму, куда [США] после возникновения проблемы бросали деньги, не имея при этом плана решения проблемы".

Вэнс также утверждал, что украинский конфликт достиг стадии, на которой "продолжение боев ничего не дает россиянам и украинцы ничего не добиваются". По его версии, "для всех, включая США, было бы лучше", если бы "прекратились убийства и этот [конфликт] завершился мирным урегулированием".

При этом вице-президент США отметил, что он и Трамп провели несколько "хороших разговоров" с Зеленским и "намерены продолжать работать над миром". "Несмотря на ряд разногласий, мы, разумеется, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", - утверждал он.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.