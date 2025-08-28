Специалистам еще предстоит "разобраться со многими вопросами и решить проблемы, связанные с проведением проверок", заявил гендиректор агенства

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран свидетельствует о прогрессе на пути к нормализации отношений с исламской республикой. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Инспекторы вернулись в Иран. Когда атаки [на ядерные объекты] начались и после них в Иране многие выступали за полное прекращение сотрудничества с агентством, многие в мире говорили, что МАГАТЭ, возможно, никогда не вернется [в Иран]. Надеюсь, что вскоре мы сможем прийти к соглашению. Сам факт возвращения инспекторов свидетельствует о прогрессе в этом направлении", - сказал он в интервью агентству Associated Press.

Гросси добавил, что инспекторам предстоит "разобраться со многими вопросами и решить проблемы, связанные с проведением проверок в Иране".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в республике и обвинения в адрес руководства организации в политизации ее деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

27 августа глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что под наблюдением инспекторов МАГАТЭ пройдет замена топлива на АЭС "Бушер". Ранее корреспондент газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман утверждал, что представители агентства могут в ближайшее время получить от властей Ирана разрешение на посещение не затронутых атаками ядерных объектов.