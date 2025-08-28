СССР и КНР сыграли ключевую роль во Второй мировой, подчеркивает издание

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Запад обвиняет Китай в том, что тот пытается нарушить "основанный на правилах" мировой порядок, однако память о военных жертвах и действия на международной арене делают КНР хранителем, а не разрушителем международной системы. Такое мнение высказывает газета South China Morning Post (SCMP) в статье, опубликованной в преддверии 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны.

"Вопреки распространенным представлениям, часто преувеличенным Голливудом, послевоенный порядок был сформирован не только США и их западными союзниками. СССР сыграл решающую роль, освободив большую часть Восточной Европы и приняв на себя основной удар нацистской военной машины, унесшей жизни более 20 млн человек. Китай также сыграл ключевую роль, сковав более 500 тыс. японских солдат в изнурительном сопротивлении. Однако эта история постепенно уходит в прошлое, поскольку некоторые европейские лидеры игнорируют жертвы Советского Союза и возлагают ответственность за свое освобождение исключительно на США", - отмечает издание.

Газета подчеркивает, что вклад Китая "еще меньше признается и сводится к сноскам в мировой исторической памяти, несмотря на его роль союзника США и Британской империи начиная с Перл-Харбора в 1941 году и до капитуляции Японии в 1945 году". Кроме того, многие забыли, что Китай был первой страной, подвергшейся вторжению в ходе войны, которая впоследствии стала называться Второй мировой войной, отмечает SCMP.

Газета подчеркивает, что мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, как изложено в Уставе ООН, был основан на коллективных гарантиях безопасности, а Совет Безопасности ООН, в котором Китай является одним из постоянных членов, был призван обеспечивать глобальную стабильность посредством многостороннего сотрудничества.

"Однако США и их союзники часто говорят о другом "порядке, основанном на правилах", который берет свое начало в эпоху после окончания холодной войны и характеризуется институтами, в которых доминирует Запад, в том числе НАТО и G7. Он ставит во главу угла интересы безопасности Запада, часто называя неприсоединившиеся страны угрозой", - считает газета.

КНР и современный миропорядок

Издание указывает, что, в то время как США подрывали глобализацию, развязывая тарифные войны и принижая роль международных организаций, "действия Китая отражали его стремление перестроить систему глобального управления", не разрушая ее.

"В рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай инвестировал в инфраструктуру примерно 150 стран с момента ее запуска в 2013 году, а такие институты, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития [БРИКС], предлагают альтернативы финансовым системам, где доминирует Запад. Эти шаги, в сочетании с увеличением взносов в Организацию Объединенных Наций и активным участием во Всемирной торговой организации, подчеркнули приверженность Китая многосторонности", - добавляет SCMP.

Издание приводит мнение эксперта Сураба Гупты из Института китайско-американских исследований. "У Китая нет желания заново создавать международную систему. Да и зачем ему это? Своим стремительным взлетом он обязан открытому, основанному на правилах порядку, основанному на капитализме, даже если есть геостратегические элементы, с которыми он не согласен. Напротив, Китай стремится пересмотреть и обновить систему изнутри, используя методы <…>, которые вписываются в правила и нормы существующей международной системы в широком смысле", - указал эксперт.

Политический экономист Чжэн Юннянь из Китайского университета Гонконга отметил, что КНР "попытается представить себя как страну, которая с точки зрения международной торговли и финансов предлагает более устойчивую модель, чем Соединенные Штаты".