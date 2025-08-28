Профессор Чикагского университета высказал согласие с тем, что одной из причин начала СВО является расширение НАТО и ЕС на восток, говорится на странице ресурса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Американского специалиста по международным отношениям, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера внесли в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Миршаймер считается основателем одной из значимых теорий в науке о международных отношениях - теории наступательного реализма, его труды входят в учебную программу студентов по всему миру.

Как указано на сайте, американский ученый был внесен в списки в июле 2024 года из-за его согласия с тем, что одной из причин начала СВО является расширение НАТО и ЕС на восток.

"Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.