НОАК: подготовка к военному параду в Пекине в основном завершена

О подготовке к мероприятию в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне сообщил генерал-майор У Цзэкэ

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Подготовка к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне в основном завершена. Об этом заявил на брифинге замглавы руководящей рабочей группы по проведению военного парада, заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор У Цзэкэ.

"К настоящему времени в районе площади Тяньаньмэнь уже состоялось три репетиции, ожидаемые результаты были достигнуты. Все участники парада полны энергии и бодры духом, техника и вооружение находятся в отличном состоянии. Подготовка к военному параду в основном завершена и начался обратный отсчет времени", - сообщил он.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на нем будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные войска и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. С 1949 года, когда была образована народная республика, китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь. Последний раз такое событие, в котором приняли участие порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.