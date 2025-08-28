Это нарушает соглашение о прекращении огня и подрывает усилия по мирному процессу, говорится в сообщении

БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Установка противопехотных мин Камбоджей на территории Таиланда нарушает соглашение о прекращении огня и подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации вдоль таиландско-камбоджийской границы. Об этом говорится в распространенном сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда после очередного инцидента с подрывом на мине таиландского военнослужащего.

В нем подчеркивается, что 27 августа в провинции Сурин рядом с границей Камбоджи произошел шестой по счету подобный инцидент, в результате которого таиландский военный потерял ногу, еще двое его сослуживцев получили легкие ранения. Мины ПМН-2 также были обнаружены 21 и 22 августа. "Все эти инциденты наглядно свидетельствуют о неискреннем соблюдении камбоджийскими военными соглашений о прекращении огня, подписанных на заседаниях Генерального пограничного комитета и Регионального пограничного комитета. Более того, это является нарушением Оттавского договора, запрещающего применение, накопление запасов противопехотных мин, их производство и передачу. Подобные действия не только нарушают принципы мирных инициатив, но и создают существенное препятствие на пути к установлению устойчивого мира в районе таиландско-камбоджийской границы", - отмечается в заявлении.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действует в рамках самообороны.

28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. Перемирие вступило в силу 20:00 мск 28 июля. После этого таиландские военнослужащие подрывались на минах - 9 и 12 августа. Таиландский МИД ранее заявил, что саперы расчистили от мин почти 100% территории площадью около 2,5 тыс. кв. км.