Corriere: в Италии рассмотрят вопрос о направлении саперов на Украину

Лидеры правящей коалиции поднимут вопрос о направлении военнослужащих для разминирования украинских территорий

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Лидеры правящей коалиции Италии обсудят вопрос о направлении саперов для разминирования украинских территорий и морских участков. Как пишет газета Corriere della Sera, лидеры правящих партий - премьер-министр Джорджа Мелони и два вице-премьера Антонио Таяни и Маттео Сальвини рассмотрят этот вопрос в ходе заседания совета министров в рамках вклада Италии в обеспечение безопасности Украины.

Решение этого вопроса не будет немедленным, и любые действия будут возможны только при условии установления перемирия. Рим хочет таким образом несколько отмежеваться от "коалиции желающих", даже если саперы входят в военизированные подразделения, отмечает издание.

Лидер партии "Лига" вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини категорически против направления итальянских военных на Украину. Против такого предложения выступает и Мелони, поэтому саперы были бы компромиссом. Идея направить специалистов для разминирования дна Черного моря уже звучала во времена предыдущего правительства Марио Драги.

Накануне, выступая на форуме в Римини, Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по модели 5-й статьи НАТО - основной механизм, рассматриваемый западными союзниками Киева.