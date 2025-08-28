Глава МИД Израиля обсудил с Рубио ситуацию в Иране и войну в Газе

Стороны также поговорили о сотрудничестве в противодействии антиизраильским инициативам на международной арене

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что обсудил на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне ситуацию в регионе, в Иране, войну против радикального движения ХАМАС в секторе Газа, а также борьбу с антиизраильскими инициативами на международной арене.

"Встретился с госсекретарем Рубио в Госдепартаменте США. На встрече обсуждались проблемы и возможности, существующие сегодня на Ближнем Востоке, в том числе ситуация в Иране после беспрецедентного сотрудничества двух стран (Израиля и США - прим. ТАСС) в устранении ядерной угрозы иранского режима и на фоне возможного возобновления санкций, война против ХАМАС в секторе Газа и предстоящие в следующем месяце дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН. Мы также обсудили сотрудничество в противодействии антиизраильским инициативам на международной арене", - отметил Саар. Его высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Саар добавил, что "поблагодарил Рубио за его неизменную позицию в отношении Израиля на протяжении многих лет, а также за твердую поддержку Израиля президентом [США Дональдом] Трампом и его администрацией".