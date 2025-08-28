Они стали это делать сразу, как разрешение на пересечение границы вступило в силу, указал представитель местной Госпогранслужбы Андрей Демченко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно начали выезжать с Украины сразу в первый день, как разрешение на пересечение границы вступило в силу. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"С сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже у пограничников имеются первые желающие пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж. Это спровоцировало отток юношей из страны, родители массово вывозили детей до достижения ими совершеннолетия.

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, предусматривающий разрешение выезда за границу для мужчин до 24 лет.

После этого Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, уже вечером 26 августа она сообщила, что кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны. Постановление было официально обнародовано 27 августа и вступило в силу с 28 августа.