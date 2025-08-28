Reuters: Microsoft уволил протестовавших против сотрудничества с Израилем

Корпорация обосновала это "серьезными нарушениями политики компании и ее кодекса поведения" и "проникновением в офис руководства"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Компания Microsoft уволила двух работников, протестовавших против сотрудничества корпорации с израильскими силовыми структурами, после того как те провели акцию в офисе президента компании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.

26 августа полиция задержала семерых действующих, а также бывших сотрудников Microsoft, занявших офис президента корпорации Брэда Смита во время протестов. Корпорация обосновала увольнение двух сотрудников "серьезными нарушениями политики компании и ее кодекса поведения" и "проникновением в офис руководства". Как отмечало агентство Associated Press (AP), пока одних протестующих арестовывали внутри здания штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, другая группа продолжала протестовать снаружи.

Митинги, организованные сотрудниками Microsoft, начались на неделе с 18 по 24 августа. 20 августа были арестованы 18 человек - они отказались разойтись и подчиниться требованиям полиции. В рамках той акции протестующие залили красной краской конструкцию с логотипом корпорации на площади на территории комплекса штаб-квартиры.

Участники протестов требуют от компании немедленно прекратить партнерство с израильскими силовыми структурами и перестать предоставлять им услуги. Выступления стали ответом на заявление корпорации о том, что руководство проведет проверку информации относительно предоставления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) облачного хранилища Microsoft Azure для хранения перехваченных телефонных разговоров палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В середине августа британская газета The Guardian опубликовала расследование, согласно которому ЦАХАЛ с ведома Microsoft использовал облачное хранилище и другие сервисы для обеспечения слежки за палестинцами. Корпорация пообещала провести проверку, подчеркнув, что стандартные условия использования продуктов Microsoft не допускают их применения в подобных целях.

В феврале AP также представило свое расследование, посвященное сотрудничеству израильской армии с американскими технологическими компаниями. По данным агентства, Израиль использует коммерческие продукты компаний Microsoft, Google, Amazon и OpenAI в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений для обнаружения потенциальных угроз и уничтожения боевиков радикальных движений. При этом применение этих технологий уже приводило к ошибкам в выборе целей.