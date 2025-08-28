Украинский военный погиб при ударе по командному пункту бригады в Великой Чернечине

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в результате удара по командному пункту бригады в Великой Чернечине Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г. р. из города Затока Одесской области", - сказал собеседник агентства.

Олейник окончил Вольское высшее военное училище тыла. Как уточнил собеседник агентства, он ранее даже чтил память погибших ветеранов Великой Отечественной войны. Предположительно Олейник проходил службу на должности заместителя командира по тылу 110-й бригады.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что в настоящий момент 110-я обмр выводится с сумского направления на восполнение потерь. Это уже третий участок фронта, откуда данная бригада убывает в тыловые районы. До этого она несла тяжелые потери в Авдеевке и Великой Новоселовке.