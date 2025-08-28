Сейчас он составляет 65 лет

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ООН рассмотрит в сентябре вопрос о повышении предельного возраста пилотов гражданской авиации с 65 до 67 лет. Соответствующее предложение размещено на сайте организации, оно включено в повестку 42-й Ассамблеи ИКАО.

Инициаторами предложения выступила Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), объединяющая порядка 350 авиаперевозчиков по всему миру. По мнению ассоциации, это "непростой, но разумный шаг, соответствующий нормам безопасности", продиктованный нехваткой пилотов в динамично развивающейся гражданской авиации. Действующие правила, установленные ИКАО, запрещают полеты пилотам старше 65 лет. Эта планка была установлена в 2006 году, когда возрастной ценз для летчиков был повышен с 60 лет.

Предложение ИАТА также предусматривает норму, согласно которой среди двух пилотов в кабине должен оставаться один летчик моложе 65 лет, в случае, если его напарник старше.

Ассоциация ссылается на данные группы медицинского мониторинга ИКАО за последние 19 лет, которые, по мнению ИАТА, говорят в пользу повышения возраста без последствий для безопасности авиаперевозок. Объединение авиаперевозчиков отмечает улучшение уровня состояния здоровья людей в пожилом возрасте. При этом ассоциация подчеркивает необходимость индивидуальных строгих проверок пилотов старше 65 лет, принимающих решение продолжить свою работу.