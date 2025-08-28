Американские ВВС провели испытательный запуск новейшего боевого беспилотника

Разработка изделия велась в рамках программы, которая предусматривает создание БПЛА для работы в связке с авиацией

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск боевого беспилотного летательного аппарата YFQ-42A. Разработка изделия велась в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, которая предусматривает создание беспилотников нового поколения для работы в связке с боевой авиацией, сообщила пресс-служба ВВС.

"Программа CCA поможет нам по-новому взглянуть на поле боя, увеличить дальность действий, гибкость и смертоносность боевых операций, а также повысить эффективность военных за счет взаимодействия человека и машины", - отметил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

По данным журнала Air and Space Forces, инициатива направлена на усиление огневой мощи американских истребителей F-22 и F-35. Беспилотники позволят нести большее количество вооружений и снимать нагрузку с внешних подвесок истребителей, что положительно скажется на малозаметности самолетов. Подобная концепция нацелена на удешевление и ускорение наращивания арсенала боевых летательных средств в сравнении с производством стандартных пилотируемых машин, подчеркивает журнал.

Для участия в первом этапе программы были выбраны компании General Atomics и Anduril Industries. В мае 2024 года их прототипы прошли наземные испытания. Решение о запуске беспилотников в серийное производство ВВС США намерены принять в 2026 финансовом году, который начнется 1 октября 2025 года.