Эксперт Кумар: торговая политика Трампа способствует укреплению БРИКС

Национальный координатор Народного форума за многополярный мир заявил, что Индия и Россия в последнее время сблизились, укрепляя свои двусторонние связи посредством напористой дипломатии и расширяющегося сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Торговая политика президента США Дональда Трампа, введение пошлин и вторичных санкций способствует укреплению БРИКС и российско-индийских отношений. Такое мнение высказал ТАСС индийский эксперт, национальный координатор Народного форума за многополярный мир Тарун Кумар.

"Введение тарифов и односторонних торговых ограничений, направленных на подрыв экономического роста Индии, оказало значительное влияние на различные секторы - от производства до технологий. Эта стратегия была направлена не только на то, чтобы нанести ущерб экономическому развитию Индии, но и на то, чтобы усложнить стратегические отношения республики, в частности, с Россией - страной, с которой Нью-Дели поддерживает давнее партнерство", - отметил он.

"Вопреки усилиям, направленным на то, чтобы вбить клин между Нью-Дели и Москвой, Индия и Россия в последнее время сблизились, укрепляя свои двусторонние связи посредством напористой дипломатии и расширяющегося сотрудничества", - указал собеседник агентства, подчеркнув, что подтверждением этому служит активное обсуждение соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС.

По словам Кумара, "в мире, переживающем сдвиги в альянсах, геополитические сложности и экономическую неопределенность, Индия и Россия развивают обновленное партнерство для защиты своего суверенитета и продвижения видения многополярного мирового порядка". "Эти развивающиеся отношения приобретают особое значение, поскольку блок БРИКС выступает единым фронтом, бросая вызов гегемонистскому экономическому принуждению и способствуя сотрудничеству, которое обещает переосмыслить международную торговлю и дипломатию", - добавил он.

"Активное участие Индии в БРИКС отражает ее приверженность продвижению глобальной многополярности, гарантируя, что экономическая и политическая власть не будет сосредоточена в руках лишь нескольких стран", - сказал Кумар. "Через эту коалицию Индия и Россия находят общий язык в продвижении справедливых торговых практик, сопротивлении протекционизму и поддержке сотрудничества, направляя мир к более сбалансированному и справедливому международному порядку", - констатировал он.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Американский президент Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.