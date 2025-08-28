МИД КНР предложил создать условия для политического решения кризиса на Украине

Китайское дипведомство призвало не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают необходимым создать условия для урегулирования украинского кризиса политическими методами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности, - сообщил он на брифинге, отвечая западной журналистке. - Это поможет снижению эскалации и созданию условий, благоприятных для политического урегулирования [украинского] кризиса".

Официальный представитель отметил, что позиция Китая по Украине остается последовательной и однозначной. "Диалог и переговоры - единственный подходящий путь для урегулирования кризиса", - подытожил он.