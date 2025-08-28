Пашинян заявил, что католикос всех армян должен уйти

Премьер-министр республики сообщил, что будет вести движение для достижения этой цели

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после месячного перерыва заявил, что католикос всех армян Гарегин II должен оставить свой пост.

"Моя позиция по Армянский апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктич Нерсисян (мирское имя Гарегина II) должен покинуть свой пост", - отметил он на брифинге и добавил, что будет вести движение для достижения данной цели.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены, из-за чего многие юристы и политики уже обвинили Пашиняна в попытке свергнуть конституционный строй.