Премьер Армении подчеркнул, что возможное открытие коммуникаций региона должны быть под юрисдикцией стран, по которым они проходят

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Армения и Азербайджан в сентябре начнут обсуждать детали соглашений, достигнутых 8 августа в США. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"В сентябре мы начнем обсуждать детали, которые, однако, не могут противоречить провозглашенным принципам", - отметил он, имея в виду, что возможное открытие коммуникаций региона должны быть под юрисдикцией стран, по которым они проходят.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске минской группы.