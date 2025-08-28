Politico: ЕС обсудит отправку на Украину миротворцев из нейтральной страны

В кулуарах встречи также поднимут тему гарантий безопасности для Киева

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Главы МИД и министры обороны ЕС обсудят на неформальной встрече в Копенгагене возможность отправки на Украину миротворческих сил из нейтральной страны, не входящей в ЕС или НАТО, для возможного патрулирования будущей границы и демилитаризованной зоны, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Издание отмечает, что тема "гарантий безопасности Украине" будут рассматриваться в кулуарах встречи. В частности, "могут быть подняты вопросы, из какой нейтральной страны могут быть направлены миротворцы для будущего патрулирования демилитаризованной зоны". В то же время издание отмечает, что никаких практических решений министры не примут, поскольку встреча будет носить неформальный характер.

На министерскую встречу 29-30 августа также приглашен глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, который заявил Politico, что призовет министров лишь увеличивать давление на Россию, несмотря на дипломатические усилия по урегулированию конфликта, и не допускать смягчения санкций, а работать над введением новых.

На этой же встрече Еврокомиссия обсудит с министрами проект 19-го пакета санкций против России.