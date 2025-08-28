Профсоюзные активисты считают, что "он будет предусматривать уголовное наказание за профсоюзную, общественную и политическую деятельность, приравнивая ее к общеуголовным преступлениям"

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Сотни человек собрались в центре Афин на митинг, организованный Высшим советом профсоюза государственного сектора (ВСПГС, ADEDI) в связи с внесением на пленарное заседание парламента нового дисциплинарного законопроекта, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В митинге принимают участие члены профсоюзных организаций в сфере здравоохранения, местного самоуправления, образования. Митингующие держат в руках транспаранты с лозунгами "Мы требуем отзыва антирабочего законопроекта!", "Долой правительство угнетения и репрессий!", "Не допустим террора и шантажа!", "Все вместе на борьбу против нового дисциплинарного законодательства!", "Бесплатное здравоохранение для всех!".

Участники акции протеста вначале собрались у здания Национального исторического музея и затем колонной прошли по центральным улицам к зданию парламента Греции. Движение транспорта перед парламентом не перекрывалось, полицейские стоят на удалении от митингующих. Акция протеста проходит спокойно, инцидентов пока не было.

Митинг проводится в рамках 24-часовой забастовки, объявленной ВСПГС. Профсоюзные активисты выражают свое несогласие с представленным депутатам парламента новым дисциплинарным законопроектом, считая, что "он будет предусматривать уголовное наказание за профсоюзную, общественную и политическую деятельность, приравнивая ее к общеуголовным преступлениям", и требуют отозвать этот законопроект.

"Представленный законопроект - это не просто ужесточение дисциплинарных взысканий для государственных служащих, а неприемлемый, циничный и антирабочий план, направленный на усиление атмосферы устрашения и террора на рабочих местах и криминализацию профсоюзной и политической деятельности", - заявили в Федерации союзов врачей больниц. В свою очередь Ассоциация муниципальных работников столичной области Аттика также требует отзыва законопроекта, поскольку, по ее словам, он направлен "против служащих, борющихся за свое выживание".

Профсоюзы транспортников на этот раз к забастовке работников госсектора не присоединились, поэтому метро, автобусы, троллейбусы и трамваи в столице ходят по обычному графику. Союз моряков Греции также решил не принимать участия в акции протеста, поэтому нарушений в работе морских паромов нет. Четырехчасовую забастовку планировали провести греческие авиадиспетчеры, однако суд первой инстанции Афин признал ее незаконной. В результате аэропорты страны работают в обычном режиме, проблем с авиарейсами не зафиксировано.