Стабильность в арабской стране напрямую связана с безопасностью турецкого государства, отметили источники телеканала в Минобороны республики

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Турция окажет всяческую поддержку новым властям Сирии в защите ее территориальной целостности. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Турция окажет любую поддержку правительству Сирии в защите ее единства и территориальной целостности", - заявили источники. Они отметили, что "стабильность в Сирии напрямую связана с безопасностью Турции, поэтому каждый шаг, предпринятый в этом направлении, способствует обеспечению мира в регионе".

В Анкаре напомнили о подписанном 13 августа меморандуме между военными ведомствами двух стран, согласно которому Турция окажет помощь новым властям Сирии в подготовке личного состава правительственной армии, в поставках военного оборудования и вооружений. "В рамках реализации подписанного меморандума Турция внесет необходимый вклад в создание планируемых учебных [военных] центров в Сирии в свете ее потребностей", - добавили источники.

В военном ведомстве Турции также сообщили, что в Анкаре рассчитывают, что модель управления из единого центра в Сирии позволит обеспечить территориальную целостность и единство арабской республики, "воспрепятствует деятельности сепаратистских элементов".

Власти Турции неоднократно заявляли о поддержке новых властей Сирии, в том числе в укреплении ее обороны и борьбе с терроризмом.