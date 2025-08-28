Военный эксперт рассказал, что украинские боевики военной техникой пробивают первые этажи квартир, а местные жители сидят в подвалах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Солдаты ВСУ устанавливают минометы калибром 82 и 120 мм на крышах жилых домов в Красноармейске (украинское название - Покровск), созданы укрепленные пункты на первых этажах многоэтажек. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"Очень сложный город, очень сложный. Противник его не просто [так], знаете, превратил в укрепрайон. Они там перекопали из подъезда в подъезд через многоэтажки. Выставили на крышах и в девятиэтажках 82-е, 120-е [минометы]. Точно так же и технику затаскивают, пробивая первые этажи квартир, а местные жители сидят в подвалах. Я уверен о том, что они не дают им выйти. И нашим ребятам приходится в этом направлении ювелирно работать", - сообщил он в эфире Первого канала.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что наиболее тяжелая ситуация для украинских войск сложилась именно на данном направлении, а по словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), потеря города станет катастрофой для Украины.