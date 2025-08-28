Министр иностранных дел ФРГ заявил, что нужно прояснить сложные правовые вопросы, а также последствия для стабильности финансового рынка

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Внутри правительства ФРГ нет "окончательного мнения" на счет возможности экспроприации замороженных активов РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции во время визита в Эстонию. Ее транслировала в X пресс-служба германского ведомства.

По словам министра, возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины будет обсуждаться на предстоящей 29-30 августа неформальной встрече главы МИД стран Евросоюза в Копенгагене. "Это будет одним из предметов обсуждения на неформальной встрече министров в Копенгагене. Нужно прояснить сложные правовые вопросы, а также последствия для стабильности финансового рынка", - сказал глава МИД ФРГ.

Министр напомнил, что ЕС уже экспроприирует доходы от рефинансирования незаконно блокированных активов России. "Мы будем вести дальнейшие дискуссии", - утверждал он.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, указал на большую опасность реализации предложения экспроприировать российские активы. "Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы центробанка. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет", - сказал Мерц.