БУДАПЕШТ, 28 августа. /ТАСС/. Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии официально назвало имя украинского военного, против которого введены санкции за нападения на нефтепровод "Дружба". Как сообщило ведомство, это гражданин Украины Роберт Бровди, родившийся 9 августа 1975 года в Ужгороде (Закарпатская область).

Этому человеку запрещен въезд в Венгрию на основании того, что "он представляет угрозу для национальной безопасности страны", говорится в заявлении иммиграционной службы, опубликованном в Будапеште. Запрет распространяется на все государства Евросоюза и Шенгенской зоны. Сведения об этом внесены в шенгенскую информационную систему.

По данным украинских и венгерских СМИ, Бровди, этнический венгр из Закарпатья, является командующим Силами беспилотных систем Украины с позывным Мадьяр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, объявляя о санкциях против украинского военного, заявил, что он командует подразделением ВСУ, совершившим в последние дни "чрезвычайно серьезные нападения на нефтепровод "Дружба". Глава МИД не назвал имени этого человека, но отметил, что он имеет венгерское гражданство. В последние годы Венгрия выдала свои паспорта многим представителям венгерского меньшинства, проживающим в Закарпатской области Украины, что вызвало серьезное недовольство властей в Киеве.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.