Его недостаточно,чтобы держать фронт эшелонированной обороной, указал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают достаточным личным составом, чтобы выстроить хотя бы один эшелон обороны на линии фронта, а мобилизация не покрывает реальные потребности войск. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"У нас личного состава на поле боя недостаточно, чтобы полностью держать весь фронт эшелонированной обороной, чтобы хотя бы один полноценный эшелон построить на протяжении линии активного фронта", - сказал он в интервью украинскому радио NV.

По его словам, мобилизация усилилась по сравнению с предыдущими месяцами, но остается недостаточной. "Возможно, в два раза меньше от потребности, которая реально есть, чтобы мы могли создавать еще новые подразделения. Но минимальную критическую потребность она покрывает", - добавил Костенко, не упоминая при этом возросшее число случаев столкновений гражданских с сотрудниками военкоматов из-за силовой мобилизации.

При этом депутат указал, что "упало качество" мобилизованных в ряды ВСУ. "Тут, знаете, количество не означает, что мы сможем покрывать те потери, которые у нас есть. Потому что у нас уже нет того качества мобилизации, которое было даже два года назад, это сейчас тоже проблема", - сказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.