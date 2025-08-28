Штаб-квартира военно-воздушных сил страны уже перестала использовать такую символику

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики на знаменах своих подразделений. Об этом заявил глава Карельского командования ВВС республики полковник Томи Бём.

"Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации, [связанные] с иностранными гостями", - приводит его слова телерадиокомпания Yle. Военный отметил, что подобные инциденты имели место в том числе в рамках взаимодействия с представителями США. "Возможно, [нам будет] разумно идти в ногу со временем", - заявил Бём.

Глава командования, в зону ответственности которого входит восточная и юго-восточная часть Финляндии, заявил, что в настоящее время военно-воздушные силы страны проводят реформу своих знамен. В ее рамках рассматривается вопрос об удалении с них свастики. "Мир изменился, и мы живем в соответствии со временем. Никакого политического давления с этой целью не было", - подчеркнул полковник. По его словам, штаб-квартира военно-воздушных сил страны уже отказалась использования такой символики.

Как отмечает Yle, эмблема в виде свастики применяется финскими ВВС с 1918 года. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия Германии (НСДАП) начала использовать этот символ в 1920 году, а впоследствии свастика стала официальным символом нацистского режима под руководством Адольфа Гитлера. Военно-воздушные силы Финляндии наносили эмблему на своих самолеты до 1945 года, а в 1950-е годы ее добавили на знамена. В настоящее время использование свастики является незаконным или ограничено во многих странах, включая ФРГ.

В сентябре 2024 года МИД РФ опубликовал доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В нем говорится, что свастику можно найти, в частности, на одной из высших государственных наград Финляндии - Кресте свободы, который изображен, среди прочего, на штандарте президента республики.