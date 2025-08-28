Рашид Мередов подчеркнул, что Ашхабад и Москва вместе делают все для укрепления региональных форматов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Туркмении Рашид Мередов сообщил, что обсудил со своим коллегой из России Сергеем Лавровым вопросы каспийской проблематики, которые будут решаться странами региона в самое ближайшее время.

Дипломат подчеркнул, что Ашхабад и Москва сегодня вместе делают все для того, чтобы укрепить региональные форматы. "«Центральная Азия + Россия» - мы готовимся к очередному, второму саммиту наших руководителей в октябре этого года в Таджикистане. Мы подробно сейчас обсудили каспийскую проблематику. И здесь есть вопросы, которые вместе Туркменистан, Российская Федерация, вместе со своими соседями будут решать в самое ближайшее время", - заявил он по итогам переговоров с главой МИД РФ.

В четверг Мередов провел переговоры с Лавровым в Москве. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-туркменистанской политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки, главы дипведомств обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

Лавров поддерживает регулярные контакты со своим туркменским коллегой. Их последняя встреча состоялась 25 июня в рамках визита главы российской дипломатии в Ашхабад. Тогда Лавров и Мередов подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы и обсудили широкий круг вопросов.