Президент Турции отметил, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по телефону Владимиру Зеленскому, что Анкара готова всецело содействовать контактам Украины и России на высоком уровне. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана по итогам разговора.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру", - отметили в канцелярии.

Эрдоган также заявил, что "внимательно следит за контактами [РФ и США] на Аляске и [США, Украины и Европы] в Вашингтоне, что Турция продолжает свои усилия по завершению войны и установлению прочного мира и продолжит вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".