МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киевские власти роют сами себе яму, продолжая в большой православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы - курс на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Зеленский и иже с ним всегда стараются творить всякие бесовские гадости именно в наши православные праздники. Думают, что этим смогут нас унизить и разрушить нашу веру. Но выходит ровно наоборот: на каждый их выпад Господь отвечает благодатью, - указал он. - Не они над нами издеваются - а сами себе суд пишут. Не нас унижают - а сами себе яму роют".

Дмитрук напомнил слова из послания апостола Павла к Галатам о том, что "что посеет человек, то и пожнет".

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила, что установила факт аффилированности УПЦ с Русской православной церковью. Это дает основание Киеву добиваться полного запрета УПЦ через суд.