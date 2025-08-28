На Украине сообщили о повреждении завода турецких беспилотников Bayraktar

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что предприятие не было запущено, но большинство производственных мощностей уже было подготовлено

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar этой ночью получил серьезные повреждения. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"В Киеве сегодня ночью был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода, было зафиксировано два прилета", - цитирует его издание "Страна".

По словам Зинкевича, завод еще не был запущен, однако большинство производственных мощностей уже было подготовлено.

"Зафиксировано два попадания. Производственные мощности получили серьезные повреждения. <...> Компания Bayraktar, несмотря на военные действия, продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже было почти готово, основной персонал завершил обучение", - заявил депутат.

В августе 2022 года стало известно о планах строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Тогда посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако позже пуск завода был перенесен на 2025 год.