Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что идут поиски нескольких членов экипажа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук признал, что был поражен один из украинских военных кораблей.

"Мы подтверждаем факт. <...> Идет устранение последствий", - приводит его слова агентство РБК-Украина. Название корабля не уточняется. Плетенчук добавил, что идут поиски нескольких членов экипажа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский безэкипажный катер в устье Дуная поразил средний разведывательный корабль (СРК) "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки корабль затонул.

По данным украинских СМИ, корабль был заложен на заводе "Кузница на Рыбальском" как рыболовецкий траулер и спущен на воду в апреле 2019 г., а спустя несколько месяцев отбуксирован в Одессу, где дооснащен специальным оборудованием. Первый выход в море в качестве среднего разведывательного корабля совершил 30 января 2020 г. Длина судна 55 м, ширина 10 м, водоизмещение 1,2 тыс. тонн. Скорость 12 узлов, однако эти данные относятся к траулеру, в украинских СМИ отмечают, что скорость СРК может быть выше. Также, по данным местных изданий, "Симферополь" был оснащен новейшей на момент спуска на воду украинской станцией радиотехнической разведки "Мельхиор", созданной специалистами ГП "НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".