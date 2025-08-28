Посол России в республике напомнил, что создание Союзного государства стало естественным процессом, результатом исторического взаимного притяжения двух народов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попытки Запада превратить Белоруссию в "новую Украину" продолжаются, но стране удается им противостоять благодаря историческому и культурному единству с Россией. Об этом заявил председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Важно не самообманываться. То, что Беларусь не стала Украиной, не означает, что из Беларуси не пытаются Украину сделать", - подчеркнул Грызлов в интервью партийному журналу "Первичка".

Он отметил, что развитие России и Белоруссии в условиях обострения международной обстановки заставляет ценить многовековое цивилизационное единство стран. Это проявляется не только в стратегическом политическом союзе, системной интеграции и экономическом сотрудничестве, но и в общих этнических корнях, истории, языке и культуре, сказал Грызлов.

По словам Грызлова, западная пропаганда стремится сформировать у белорусов фальшивый образ России как враждебного соседа, представить интеграцию с Россией как колониальный процесс и разрушить духовное начало, основанное на этнокультурном родстве восточных славян.

"Именно такой сценарий был реализован на Украине", - добавил он.

Грызлов подчеркнул, что враги вынашивают аналогичные планы против Союзного государства как флагманского интеграционного проекта, вокруг которого формируется евразийское партнерство - новый глобальный центр силы в многополярном мире. Он напомнил, что создание Союзного государства, 25-летие которого отмечалось в конце 2024 года, стало естественным процессом, результатом исторического взаимного притяжения двух народов.

"Наш интеграционный проект стал успешным именно потому, что является прямым следствием нашего единства, а не инструментом его достижения", - заключил Грызлов.