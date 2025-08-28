Из описания сувенира следует, что он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Немецкий политический журнал Compact, который подвергается постоянному давлению со стороны властей ФРГ, планирует доставить выпущенные ими серебряные сувенирные монеты с изображением президента РФ Владимира Путина в Россию. Об этом ТАСС сообщил корреспондент журнала Доминик Райхерт.

Сувенир журнала выполнен из серебра. На нем присутствует портрет российского лидера и надпись "Патриот Владимир Путин" (Patriot Wladimir Putin). Из описания продукта следует, что он символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".

"Мы определенно хотим это сделать, - ответил Райхерт на вопрос о передаче монеты президенту России. - В настоящее время мы изучаем различные способы. Мы обязательно отправим монету в посольство России в Германии".

Журналист также сообщил, что часто посещает Россию, и во время следующей поездки, которая запланирована на ноябрь, он хочет подарить несколько медалей официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, а также другим официальным лицам. "Во время моей следующей поездки, которая, вероятно, состоится в ноябре на Екатеринбургский форум, я обязательно привезу несколько медалей в Россию в надежде вручить их Марии Захаровой лично: одну для нее, а остальные она сможет вручить Путину и другим членам правительства", - поделился Райхерт.

МВД Германии 16 июля 2024 года сообщило о запрете журнала, в нескольких городах прошли обыски в офисах издания и домах сотрудников. В распоряжении говорилось, что деятельность издания, которым руководит известный в стране публицист Юрген Эльзессер, якобы направлена против конституционного порядка.

В июне 2025 года федеральный административный суд в Лейпциге удовлетворил иск, поданный владельцами Compact против запрета издания.