КИШИНЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Молдавская полиция по указанию президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) незаконно задерживает людей на основании политических мотивов, фальсифицируя доказательства. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор, комментируя действия стражей порядка, которые задержали несколько десятков оппозиционеров, вышедших на антиправительственные протесты во время визита лидеров Германии, Франции и Польши, которые приехали поддержать Санду и ее партию перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.

"В полицейском государстве Санду нет ни свободы, ни правды. В митингах участвуют тысячи. Это люди, которые больше не могут терпеть власть. Потому что так плохо они не жили никогда. Наладить жизнь в стране желтая плесень (цвет правящей партии - прим. ТАСС) не способна. Поэтому разводит клевету, фальсифицирует доказательства, задерживая по политическим мотивам по 90 невиновных", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что полиция в Молдавии может бросить за решетку любого человека, даже если он вышел на прогулку в городском парке.

"Доказательства не нужны, репрессивный аппарат режима обладает даром телепатии и знает, что человек хотел сделать", - подчеркивает Шор.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста с требованием отставки Санду и правительства, участники которых возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию, милитаризацию страны вопреки прописанному в конституции нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, полиция разогнала протесты и снесла палаточный городок протестующих у парламента, власти закрыли 16 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Также по инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот". По словам главы Молдавии, работа этой структуры направлена на борьбу с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Также в Молдавии появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.