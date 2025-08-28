Республика Сербская намерена провести выборы президента вопреки решению ЦИК БиГ

Пресс-секретарь партии "Союз независимых социал-демократов" Радован Ковачевич заявил, что они пройдут в 2026 году, несмотря на заявление Центральной избирательной комиссии о досрочных выборах в ноябре

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Очередные выборы президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) пройдут в плановом порядке в 2026 году. Об этом заявил пресс-секретарь правящей в объединении партии "Союз независимых социал-демократов" Радован Ковачевич, комментируя решение ЦИК о проведении досрочных выборов президента РС 23 ноября 2025 года.

"В этом году в Республике Сербской пройдет референдум, а выборы [президента] запланированы на следующий год", - приводит слова Ковачевича Радио и телевидение Республики Сербской.

В четверг Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины заявила, что 23 ноября должны пройти досрочные выборы президента РС. Это решение последовало за объявлением 6 августа о прекращении полномочий президента РС Милорада Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).