МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. МИД Украины призвал европейских партнеров и США немедленно передать Киеву дальнобойные ракеты и больше денег для военного финансирования.

"Призываем партнеров немедленно предоставить Украине дополнительные силы ПВО для защиты украинского неба, средства дальнего поражения, <...> дополнительные пакеты военной помощи", - говорится в заявлении украинского МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинские власти неоднократно просили Запад предоставить им доступ к дальнобойному оружию. 24 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США с конца весны не дают Киеву разрешения использовать американские тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Кроме того, этот запрет касается и оружия, которое предоставляют страны Европы, в частности, ограничения касаются британских ракет Storm Shadow.