Глава МИД Италии объявил о назначении нового посла в России

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о смене посла республики в России. Новым главой дипмиссии в Москве станет бывший посол в Австрии, ныне дипломатический советник министра экономики и финансов Стефано Бельтраме.

"Мы утвердили ряд новых послов. В Москву был назначен Стефано Бельтраме, бывший посол в Вене, ныне дипломатический советник министра (Джанкарло) Джорджетти", - сказал Таяни. Его слова приводит агентство ANSA.

Он также сказал, что нынешний посол в России Чечилия Пиччони, проработавшая в Москве чуть менее года, перейдет на руководящую должность в министерстве. Кроме того, Италию при ООН будет представлять нынешний посол Италии в Турции.